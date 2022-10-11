Популярный в России онлайн-кинотеатр вернет контент студии Warner Bros.

В ближайшее время на «Кинопоиске» появится контент ушедшей из России американской студии Warner Bros.

На «Кинопоиске» появится контент студии Warner Bros. Среди анонсированных проектов — новые сезоны сериалов «Харли Квинн» (18+), «Пенниуорт» (18+), «Старгерл» (12+) и «Кунг-фу» (16+).



Ранее в сети обратили внимание, что во вкладке «Скоро» на «Кинопоиске» появились сериалы студии Warner Bros., которая приостановила деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.



В пресс-службе онлайн-кинотеатра эту информацию подтвердили ТАСС. Кроме этого, на странице фильма или сериала можно увидеть ожидаемую дату публикации и расписание выхода серий.