Посетители кафе подрались в центре Петрозаводска

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Сотрудники управления Росгвардии выезжали в бары Петрозаводска и Костомукши, чтобы угомонить посетителей.
По данным пресс-службы ведомства, в Петрозаводске группа задержания выезжала 24 ноября в 05.32 в кафе на улице Красной. Там произошла драка между двумя посетителями. За нанесение телесных повреждений задержан 20-летний гражданин. Он передан сотрудникам полиции. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.
В воскресенье, 25 ноября, в 14.50 дежурный наряд выезжал в кафе-бар на улице Мира, где 44-летний мужчина мешал работе персонала и портил отдых гостям заведения. Он был задержан за мелкое хулиганство.
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