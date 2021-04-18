Посетители МФЦ в Карелии получили возможность оплачивать госпошлину без реквизитов

Сбербанк увеличивает число платежных терминалов в отделах МФЦ в городах Карелии.

Как сообщили в пресс-службе карельского отделения Сбербанка, кроме Петрозаводска такие терминалы установлены в Олонце, Питкяранте, Пряже, Суоярви, Сортавале и Лоухи.

Заявители отделов в этих населенных пунктах смогут оплатить госпошлину так же, как при оплате покупки товаров в магазинах - в одно касание, приложив к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или умные устройства с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или SberPay.

"Плательщику больше не нужно самостоятельно вводить реквизиты, что также позволяет минимизировать количество ошибок, совершаемых при проведении операций", - пояснил управляющий Карельским отделением ПАО "Сбербанк" Константин Бугрим.

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