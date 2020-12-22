После пандемии коронавируса мир охватит разврат и веселье

Профессор Йельского университета предсказал наступление эпохи гедонизма.

После пандемии коронавирусной инфекции мир охватит разврат и веселье. Такой прогноз дал профессор Йельского университета Николас Кристакис в своей книге "Стрела Аполлона: глубокое и устойчивое влияние коронавируса на наш образ жизни".

Как пишет New York Post, свои выводы доктор Кристакис основывает на опыте, который получило человечество в пандемию "испанки" 1918 года и последовавших за ней "ревущих" 20-х. Профессор Йельского университета считает, что в постковидную эпоху люди будут стремиться к социальному взаимодействию, и мировыми тенденциями станут сексуальное распутство, откат от религиозности и экономический бум.

Однако мир погрузится в разврат и веселье не сразу. Николас Кристакис ожидает наступления эпохи гедонизма после 2024 года.