После удара по барной стойке к посетителю кафе в райцентре Карелии приехала Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного посетителя кафе Олонца, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ночью 22 августа в одном из кафе Олонца сработала кнопка тревожной сигнализации. Менее чем через три минуты наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия.

Представитель развлекательного заведения пояснил, что в зале находится посетитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а также причинил ущерб, нанеся удар по барной стойке.

За мелкое хулиганство задержан и передан полиции 29-летний олончанин.