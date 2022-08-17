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После удара по барной стойке к посетителю кафе в райцентре Карелии приехала Росгвардия

Новости. Происшествия
10:50, 23 Августа 2022
фото: © Росгвардия Карелии

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного посетителя кафе Олонца, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ночью 22 августа в одном из кафе Олонца сработала кнопка тревожной сигнализации. Менее чем через три минуты наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия.

Представитель развлекательного заведения пояснил, что в зале находится посетитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а также причинил ущерб, нанеся удар по барной стойке.

За мелкое хулиганство задержан и передан полиции 29-летний олончанин.

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