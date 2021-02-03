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"После восстания примерно 12 тысяч карелов ушли в Финляндию"

Новости. Общество
15:21, 04 Февраля 2021
фото: http://www.karjalansivistysseura.fi
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Последнему крупному выступлению карелов против Советской власти исполняется сто лет.

В нынешнем году исполняется сто лет Карельскому восстанию – последнему крупному выступлению карелов против Советской власти. О том, что заставило население северных карельских волостей взяться в 1921 году за оружие, и чем закончилось это восстание, "Столица на Онего" попросила рассказать научного сотрудника Университета Восточной Финляндии Александра Осипова.

"После этого восстания примерно 12 тысяч карелов ушли в Финляндию, – отметил историк. –  То есть практически все оставшиеся в живых участники этих событий и жители ближайших деревень. Архивные сводки, которые рассказывают о том, что стало с карельскими деревнями после восстания, очень печальны. В некоторых деревнях остались одни старики. Тех, кто ушел в Финляндию, распределили в пункты для приема беженцев в разных городах. Кто-то устроился на работу, дети пошли в школу, но очень многие не прижились, и началась обратная миграция".

Читайте полностью в статье "После восстания в некоторых деревнях остались только старики.

 

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Комментарии

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Os
2021-02-04 16:10:15
Так вернулись же многие потом.
Гость
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