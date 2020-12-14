Последние квартиры в готовых домах

Успейте купить на выгодных условиях.

В жилом комплексе "Симфония" остались последние квартиры! В продаже ещё есть просторные 3-х и 4-комнатные варианты, а также выбор мест в подземном паркинге.

Такая популярность комплекса понятна:

1. Расположение в самом центре Петрозаводска: на пересечении улиц Анохина и Гоголя.

2. Комфорт бизнес-класса и качество от надежного застройщика – строительной компании "Век".

3. Закрытая благоустроенная территория без машин.

4. Автоматизированный подземный паркинг.

Прибавьте к этому привлекательные условия покупки в декабре:

Скидка 1000 руб. с кв.м. по акции "Близкие люди" или при одновременной покупке 4-комнатной квартиры и паркинга, удобные условия по акции "Квартира в зачет". Такое сочетание цены и качества – уникальная возможность выгодно приобрести квартиру бизнес-класса! Поэтому стоит выбирать и покупать! На сайте вы можете самостоятельно подобрать удобную планировку с учетом расположения квартиры на этаже, видом из окна и самого этажа соответственно.

Напомним, что рядом с ЖК "Симфония", прямо на живописном берегу реки Лососинки, строительная компания "Век" возводит жилой комплекс бизнес-класса "Жемчужина", который уже сдается. Его отличительная особенность: сочетание природы (парк и река прямо через дорогу) и одновременно: доступность городской инфраструктуры. В доме всего 72 квартиры, которых с каждым днем остается все меньше. В декабре действует спецпредложение.

Забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или по тел. офиса продаж 33-00-43.

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