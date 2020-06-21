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Поступления налога на прибыль упали в Карелии на 55%

Новости. Экономика
13:09, 22 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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За минувшие пять месяцев собственные доходы республики сократились на 20%.

К началу лета в бюджет Карелии поступило около 9,8 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма уменьшилась на 20%.

Как следует из данных республиканского министерства финансов, особенно упали в Карелии поступления налога на прибыль организаций. За минувшие пять месяцев они составили всего около 2 миллиардов рублей, или на 55% меньше, чем за январь-май 2019 года. Поступления налога на доходы физических лиц за этот период сократились на 5% - до 3,4 миллиарда рублей.

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Комментарии

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кир
2020-06-22 14:33:27
Оплату услуг наличными запретить. И делов то.
zanoza
2020-06-22 13:32:54
Зато на самокарантине посидели .
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