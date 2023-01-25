Поступления налога на прибыль выросли в Карелии на 7%

Доля собственных доходов в республиканском бюджете оценивается всего в 47%.

В первый месяц нового года поступления собственных доходов в бюджет Карелии составили почти 2 миллиарда 186 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом они увеличились на 149 миллионов или на 7%.

Особенно выросли поступления налога на прибыль организаций. Их объем стал больше на 15% и составил около 549 миллионов. Однако, в целом, доля собственных доходов в бюджете Карелии в нынешнем году сократилась и оценивается сейчас всего в 47%.