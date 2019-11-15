Посуточная аренда квартир запрещена в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Постановление запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".

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