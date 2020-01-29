Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус

Отправления товаров на платформе AliExpress осуществляются в нормальном режиме, а задержки объясняются китайским новым годом.

Об этом сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя сообщения о приостановке доставки товаров из-за коронавируса.

"Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением", — сообщил представитель AliExpress. Представляют ли опасность посылки из Китая, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".