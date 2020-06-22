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Потери бюджета Карелии в 2020 году оценили в 1,8 млрд рублей

Новости. Экономика
12:47, 23 Июня 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Сокращение одного из основных источников доходов бюджета Карелии в 2020 году – налога на прибыль организаций – приведет к тому, что казна не досчитается 1,8 млрд рублей.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно документу, прогноз поступления налога на прибыль организаций снижен по сравнению с тем показателем, который был заложен при принятии бюджета.

Это "обусловлено фактической динамикой поступления налога в бюджет и увеличением возвращенных на счета налогоплательщиков сумм налога на прибыль организаций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", говорится в пояснительной записке к документу.

Как власти собираются компенсировать эти потери, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
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