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Потливость назвали признаком опасной болезни

Новости. Общество
21:30, 12 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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Потливость без какой-либо очевидной причины — один из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express, которое ознакомилось с данными Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Симптомы, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.

Чрезмерное потоотделение, по словам специалистов, затрагивает в основном верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, основными проявлениями которого являются такие двигательные нарушения, как гипокинезия, ригидность мышц, тремор покоя и постуральные расстройства.

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