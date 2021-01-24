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Повышенная потребность во всех группах крови возникла в Карелии

Новости. Общество
11:50, 25 Января 2021
фото: © Станция переливания крови города Петрозаводск
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Доноров всех групп крови ждут на станции переливания крови в Карелии.

Для создания оптимального запаса донорской крови создан донорский светофор, который на сегодняшний день горит красным. Что означает, что возникла повышенная потребность во всех группах крови.

В паблике "Станция переливания крови Петрозаводска" отмечается, что прием доноров ведется с 8.00 до 13.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Также 30 января пройдет рабочая суббота доноров, прием с 8.00-12.00 по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13-15 часов по номеру телефона регистратуры+79658171085 или 76-42-65 .

Донорам напоминают, что за сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в тои числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.⁣⁣

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Комментарии

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кир
2021-01-25 12:52:47
Не будет крови, пока систему не измените.
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