Пожилая петрозаводчанка сдала внука полиции за вымогательство

Мужчина угрожал бабушке физической расправой и требовал денег, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 7 сентября, 69-летняя жительница Перевалки позвала на помощь сотрудников вневедомственной охраны. 32-летний внук угрожал пенсионерке физической расправой и требовал денег на алкоголь и сигареты.

Агрессивного мужчину передали полицейским. Проводится проверка.