Пожилая петрозаводчанка сдала внука полиции за вымогательство

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Мужчина угрожал бабушке физической расправой и требовал денег, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В субботу, 7 сентября, 69-летняя жительница Перевалки позвала на помощь сотрудников вневедомственной охраны. 32-летний внук угрожал пенсионерке физической расправой и требовал денег на алкоголь и сигареты.
Агрессивного мужчину передали полицейским. Проводится проверка.
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