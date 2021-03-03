Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Закадычные подруги оказались разлученными в детстве сестрами 2
03.03.2021 19:10
Маньяк, державший секс-рабынь в бункере в течение 3,5 лет, вышел на свободу 4
03.03.2021 23:30
Огромный грузовик весом 154 тонны нанес ущерб дорогам Карелии более чем на 300 тысяч рублей 6
03.03.2021 16:25
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль 7
03.03.2021 13:16
Двор в центре Петрозаводска завалили мусором (ФОТОФАКТ) 16
03.03.2021 12:39
Новый порядок зачисления в первые классы в Петрозаводске появится в середине марта 1
03.03.2021 15:17
Путин призвал выявлять тех, кто использует детей для своих "хорьковых" целей 23
03.03.2021 21:05

Пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:17, 04 Марта 2021
фото: © AP Photo/Vincent Yu
Загрузка...

В Карелии внебольничная пневмония унесла жизнь еще одной пациентки.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Скончалась женщина 1935 года рождения. У пациентки была обнаружена сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 19 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5128 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 1
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Сегодня 10:06
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»