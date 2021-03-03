Пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

В Карелии внебольничная пневмония унесла жизнь еще одной пациентки.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии. Скончалась женщина 1935 года рождения. У пациентки была обнаружена сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 был отрицательным. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 19 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5128 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).