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Новости. Экономика
13:52, 16 Апреля 2018

Права на мотоцикл легко получить с "Престижем"

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Зима окончательно уходит, и на улицы вырвался вольный "двухколесный народ" – мотоциклисты, скутеристы и байкеры.

Глядя, как они либо неспешно едут по своим делам, либо несутся в потоке, минуя пробки, у многих, даже обладающих правами, возникает мысль: "Мне бы так…". Чтобы заторы - не помеха, чтобы вольный ветер в лицо, чтобы не было проблем со стоянкой и расход топлива – литра три на 100 км. Ну, или чтобы подругу на заднее сиденье – и по газам.

Так в чем же проблема? Во времени, потраченном на учебу? В больших деньгах за обучение? В проблемах с гаишным экзаменом?

Скорее всего, проблемы в голове. Ведь на самом деле получить права на мотоцикл гораздо легче, чем кажется. Особенно, если пойти учиться в автошколу "Престиж".

Сроки. Вполне можно успеть за три недели. Причем время на поесть-поспать точно останется. Можно и быстрее, но нужно ли? Решать вам.

Цена. По нашим временам – деньги просто смешные. С учетом скидок - 9900 рублей. Всего! Зато – права на всю жизнь и долгие часы и дни удовольствия от поездок верхом… Поверьте, оно того стоит! И все сразу платить не нужно, есть рассрочка.

Экзамен. А с ним вообще все просто. В отличие от остальных категорий, на М (скутер), А (мотоцикл) и А1 (легкий мотоцикл) страшный этап "город" не сдается. Только теория и площадка! А площадка (и это сюрприз) на экзамене будет та же, на которой вы учились ездить – "престижевская". То есть та, где каждая трещинка на асфальте знакома! Где еще в Петрозаводске можно найти такой вариант?

Необходимо добавить, что готовит мотоциклистов в "Престиже" Олег Никодимович Шарагович – человек уникальный для Петрозаводска и для Карелии. Высокопрофессиональный педагог с огромным стажем, колоссальным опытом, тонким чувством юмора, очень любящий свою работу. О квалификации этого преподавателя говорит тот факт, что его неоднократно приглашали в Москву судить соревнования столичных автошкол.

С техникой в "Престиже" тоже все в порядке – это не один убитый жизнью "Минск", а целый парк различных двухколесных машин японского и китайского производства.

Так что хватит мечтать! Пора в автошколу! А "Престиж" поможет сбыться вашей мечте.

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