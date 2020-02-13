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Правила перевозки багажа в поездах могут измениться

Новости. Общество
22:00, 13 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Министерство транспорта планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.

Согласно действующим правилам, пассажир с нижней полки имеет преимущество для размещения ручной клади под нижним местом, едущий на верхней – наверху. В то же время другой пункт правил гарантирует пассажирам равный доступ к услугам, пишет издание "РИА Новости".

"С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади", – говорится в документе.
 
 
Каждый пассажир, помимо мелких вещей, может бесплатно провезти ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

К ней относятся вещи, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона.

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