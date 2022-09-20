Правительство Карелии: «Пункт о запрете выезда военнообязанных исключен из Постановления»

Пункт постановления Правительства Карелии, предусматривающий запрет выезда военнообязанных, исключен в силу прямого действия норм федерального законодательства, регулирующего этот вопрос.

Как напомнили в пресс-службе Артура Парфенчикова, 22 сентября постановлением правительства Карелии «О мерах по реализации Указа президента РФ „Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации“ был предусмотрен пункт 4, обязывающий граждан, состоящих на воинском учете, с момента объявления мобилизации не выезжать с места жительства без разрешения военных комиссаров муниципальных образований.

В правительстве Карелии объяснили, что «указанный пункт исключен из постановления правительства Республики Карелия в силу прямого действия федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Ранее военком Карелии Андрей Артемьев сообщил, что в военкоматах будут выдать справки тем, кто не подлежит мобилизации, чтобы спокойно выезжать за пределы республики и страны.