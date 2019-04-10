Правительство Карелии распределило 1,4 миллиарда рублей на "безопасные и качественные дороги"

Почти вся сумма досталась Петрозаводскому городскому округу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в ближайшие три года межбюджетных трансфертов на реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая сумма средств, которые получат муниципальные образования республики по этому распоряжению, составляет около 1 миллиарда 433 миллионов рублей. Однако почти вся эта сумма достанется Петрозаводскому городскому округу.

В 2019 году карельской столице выделено на "безопасные и качественные дороги" 400 миллионов рублей, в 2020 – около 479 миллионов, а в 2021 – 450 миллионов. По правительственному распоряжению средства получит также Кондопожское городское поселение, но только в нынешнем году – 104 миллиона.