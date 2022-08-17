Правительство Карелии разрешило выделять землю под дороги и ЛЭП без общественных слушаний

Земельные участки под строительство газопроводов, дорог и ЛЭП в Карелии будут выделять без проведения общественных и публичных слушаний для сокращения сроков проектирования и строительства.

Об этом сообщили в правительстве республики.

«В связи с ускорением газификации Правительством Карелии принято Постановление № 440-П от 15.08.2022. Документ полностью соответствует федеральному законодательству и позволяет утверждать градостроительную документацию и документы территориального планирования в ускоренном порядке», — говорится в сообщении.

Минстрой Карелии пояснил, что принятые изменения распространяются исключительно на размещение линейных объектов инфраструктуры — строительство газопроводов, дорог и линий передач за пределами лесного фонда. К строительству многоквартирных домов данное постановление не имеет отношения.