Правительство Карелии разрешило выделять землю под дороги и ЛЭП без общественных слушаний

Земельные участки под строительство газопроводов, дорог и ЛЭП в Карелии будут выделять без проведения общественных и публичных слушаний для сокращения сроков проектирования и строительства.
Об этом сообщили в правительстве республики.
«В связи с ускорением газификации Правительством Карелии принято Постановление № 440-П от 15.08.2022. Документ полностью соответствует федеральному законодательству и позволяет утверждать градостроительную документацию и документы территориального планирования в ускоренном порядке», — говорится в сообщении.
Минстрой Карелии пояснил, что принятые изменения распространяются исключительно на размещение линейных объектов инфраструктуры — строительство газопроводов, дорог и линий передач за пределами лесного фонда. К строительству многоквартирных домов данное постановление не имеет отношения.
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