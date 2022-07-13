Правительство Карелии в 2022 году организует бизнес-миссии в две «дружественные» страны

Карелия организует бизнес-миссии для предпринимателей региона в Белоруссию и Индию.

Правительство Карелии намерено до конца 2022 года организовать для предпринимателей региона две бизнес-миссии — в Белоруссию и Индию. Об этом сообщили в среду ТАСС в Минэкономразвития Карелии.

«На III–IV квартал текущего года планируем совместно с АО „Корпорация развития Республики Карелия“ и Фондом „Центр поддержки экспорта Республики Карелия“ организовать бизнес-миссии в Индию, Республику Беларусь. Также рассматриваются и другие дружественные страны, которые готовы к реальному взаимовыгодному взаимодействию с нашей республикой», — сказали в министерстве.

В начале года представители карельских компаний и регионального правительства побывали с бизнес-миссией в Иране. Как рассказала ТАСС руководитель Центра поддержки экспорта республики Ольга Захарова, участники деловой поездки убедились в интересе иранской стороны к местным пиломатериалам и продукции для мебельной промышленности — мебельным щитам, фанере. Кроме того, в начале июля в Карелии побывал представитель иранской трейдерской компании, после чего несколько предприятий отправили или готовят к отправке на Ближний Восток пробные партии пиломатериалов.

«Я знаю как минимум две [карельские] компании, которые самостоятельно съездили в Иран уже не в рамках бизнес-миссии. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Мы понимаем, что часть продукции будет реализовываться на иранском рынке, другая часть пойдет в другие страны. Все это выгодно бизнесу, если есть спрос с той стороны», — отметила собеседница агентства.

По словам Захаровой, большой интерес к продукции карельских производителей также проявляют в Алжире, где речь идет о пиломатериалах, расходниках для мебели, бумаге, домостроении, а также в Египте (пиломатериалы, пожарные роботы) и других странах. При этом продолжается рост товарооборота с Китаем, куда также планируется бизнес-миссия. «Но здесь большую роль играют ковидные ограничения. Не хотелось бы тратить деньги на бизнес-миссию онлайн. Если не получится в этом году, то поедем [в Китай] в следующем», — пояснила Захарова, добавив, что в Карелии также рассматривают возможность организации деловой поездки бизнеса в Саудовскую Аравию.

По данным Минэкономразвития Карелии, внешнеторговый оборот Карелии по итогам 2021 года составил почти 1,7 $ млрд, из которых 62% пришлись на ныне «недружественные» для России страны.