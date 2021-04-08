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Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Новости. Общество
20:40, 08 Апреля 2021
фото: © Рixabay/fantareis
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Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он пояснил, что этот параметр учитывает вступивший в силу в этом году новый порядок определения прожиточного минимума, передает РИА Новости.

При этом Кудрин подчеркнул, что Счетная палата пока не знакома с этим критерием.

Аудиторы ведомства изучили принятые властями меры по борьбе с бедностью и внесли на рассмотрение правительства собственные предложения. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Депутаты, в свою очередь, напомнили, что с этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком", — сказал Кудрин.

Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

В 2021 году власти установили прожиточный минимум на уровне 11 653 рубля.

Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной процентов.

В середине октября 2020 года глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в России бедными являются почти 20 миллионов человек.

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