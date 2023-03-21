Правительство России переименовало реку Шайтанка в Преображенку

Сторонники переименования утверждали, что прежнее название «притягивало проблемы».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанка в Преображенку. Как пишет Ura.ru, с этой инициативой выступили историки и краеведы города Салехарда, где протекает река.

Сторонники переименования считали, что прежнее название «притягивало проблемы». Реку предлагали назвать Светлой, Духовной и даже Божественной, но многие горожане выступили против, и споры о переименовании шли в Салехарде несколько месяцев.