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Правительство России выделило более миллиарда рублей на повышение квалификации рабочих

Новости. Экономика
20:40, 18 Мая 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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На российских предприятиях создадут корпоративные центры опережающей подготовки.

Правительство России распорядилось выделить средства на повышение квалификации рабочих в рамках национального проекта «Производительность труда». Общий объем ассигнований федерального бюджета на эти цели до 2024 года составит более миллиарда рублей.

Как пояснили в российском кабмине, господдержка подразумевает создание на базе предприятий-участников нацпроекта «Точек кипения Hi-Tech» и корпоративных центров опережающей подготовки. При этом «Точки кипения» будут организованы как пространства коллективной работы, диалога и эксперимента для развития сотрудников предприятий через различные формы и методы работы с задачами рационализаторства. В свою очередь центры опережающей подготовки станут основными базами передачи методик «Ворлдскиллс» для ускоренной профессиональной подготовки сотрудников по востребованным на предприятиях компетенциям.

В настоящее время часть предприятий уже прошла курс подготовки команд будущих «Точек кипения Hi-Tech» и корпоративных центров опережающей подготовки. По окончании общего обучения будет сформирован рейтинг, по результатам которого 15 команд, набравших максимальное количество баллов, получат возможность открыть первые в стране корпоративные центры опережающей подготовки и «Точки кипения Hi-Tech».

Как отметили в правительстве РФ, до конца 2024 года обучение по стандартам «Ворлдскиллс» пройдут 70 тысяч сотрудников, еще 100 тысяч пополнят ряды движения рационализаторов. Лучшие из них смогут подтвердить компетенцию рационализатора на ежегодном Кубке по рационализации и производительности. Первый такой кубок пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге в рамках VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике «Ворлдскиллс».

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