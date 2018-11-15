Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году.

Решение принято в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".