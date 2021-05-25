Правительству Карелии не хватает времени для передачи регионального имущества в муниципальную собственность

Республиканское руководство предложило увеличить определенный законом срок втрое.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон, который устанавливает порядок передачи объектов государственной собственности республики в муниципальную собственность, а объектов муниципальной собственности – в госсобственность Карелии. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», губернатор предложил увеличить срок принятия республиканским правительством решения о передаче регионального имущества муниципальным образованиям с 30 до 90 дней.

Почему республиканскому руководству понадобилось для этого больше времени, читайте на сайте издания.