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Правительству Карелии не хватает времени для передачи регионального имущества в муниципальную собственность

Новости. Экономика
12:33, 26 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Республиканское руководство предложило увеличить определенный законом срок втрое.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон, который устанавливает порядок передачи объектов государственной собственности республики в муниципальную собственность, а объектов муниципальной собственности – в госсобственность Карелии. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», губернатор предложил увеличить срок принятия республиканским правительством решения о передаче регионального имущества муниципальным образованиям с 30 до 90 дней.

Почему республиканскому руководству понадобилось для этого больше времени, читайте на сайте издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-26 13:13:13
Когда-то Карелия отобрала право распоряжаться имуществом у муниципалов. Для этого фактически с 0 создали у себя структуру. И это не вызывало проблем, не требовало новых сроков.
Обратный процесс оказывается затруднительным?
Изя
2021-05-26 14:01:44
Leopol'd, согласен , мозгов нет , при чём абсолютно )))
врунофф
2021-05-26 12:40:22
Было от кого-то предложение министерских чинуш на ключ в кабинетах запирать пока работу не сделают.
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