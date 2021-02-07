Предприятия Карелии потратили миллионы, чтобы не допустить заражения сотрудников коронавирусом

Работодатели Карелии в 2020 году направили на профилактику распространения COVID-19 более 7 млн рублей за счет средства Фонда социального страхования РФ.

Такие данные опубликовало региональное отделение Фонда.

"Отличительной особенностью прошедшего года стало то, что более 7 млн рублей предприятия Карелии направили на реализацию мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Работодатели, в рамках программы финансирования предупредительных мер, приобрели для своих сотрудников маски, перчатки, антисептики, устройства для обеззараживания воздуха и бесконтактного контроля температуры тела, провели лабораторные обследования работников на COVID-19", - говорится в сообщении.

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