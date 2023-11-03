Предприниматель из Карелии помогает детям стать кондитерами

Детский проект «Вырасту кондитером» предлагает уникальную возможность детям научиться готовить десерты, торты, конфеты и другие кондитерские изделия.

Развивать бизнес помогает нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Анна Климченкова с детства увлекалась приготовлением различных кондитерских изделий. В 2021 году решила превратить хобби в предпринимательскую деятельность и зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. В этом ей помог Центр занятости населения Республики Карелия. На достигнутом петрозаводчанка решила не останавливаться и запустила проект «Вырасту кондитером», чтобы делиться своим мастерством с детьми. Ребята учатся «правилам кухни», развивают моторику и творческое мышление, а дома радуют своих родителей кондитерскими изделиями собственного приготовления.

Развивать свое дело Анне Климченковой помогает Центр «Мой

Бизнес». Минувшим летом 2023 года Анна Климченкова приняла участие в образовательной программе «Бизнес-

планирование для социальных предпринимателей» и получила грант на развитие своей бизнес-идеи. Благодаря господдержке Анна докупила необходимое оборудование и оплатила за счет

грантовых средств часть арендных платежей. Это позволило ей взять на обучение большее количество детей.

Сейчас при поддержке Центра «Мой бизнес» для предпринимателя изготавливают брендированную сувенирную продукцию, необходимую для проведения мастер-классов.

- В Центре «Мой бизнес» мне оказали необходимые консультации, рассказали о мерах господдержки, помогли получить статус социального предприятия, а также

сопровождали на всех этапах в процессе получения гранта, – делится опытом Анна, - Благодаря господдержке я планирую реализовывать новые, более масштабные проекты.

Сегодня в Карелии 103 социальных предпринимателя, с 2021 года 70 из них получили грантовую поддержку от Министерства экономического развития Карелии, в том числе в этом году 22 предпринимателя.

Подробнее обо всех мерах поддержки можно узнать на официальном сайте центра, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или в группе «ВКонтакте».