Реклама

Строительная компания «Баренц Групп» сдала досрочно два дома в Сортавала
03.11.2023 14:39
Глава Карелии рассказал о девушке, которая выхаживает больных лошадей в Горном Шелтозере
06.11.2023 16:30

Предприниматель из Карелии помогает детям стать кондитерами

Новости. Общество
12:25, 07 Ноября 2023
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новости партнеров

Детский проект «Вырасту кондитером» предлагает уникальную возможность детям научиться готовить десерты, торты, конфеты и другие кондитерские изделия.

Развивать бизнес помогает нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Анна Климченкова с детства увлекалась приготовлением различных кондитерских изделий. В 2021 году решила превратить хобби в предпринимательскую деятельность и зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. В этом  ей помог Центр занятости населения Республики Карелия. На достигнутом петрозаводчанка решила не останавливаться и запустила проект «Вырасту кондитером», чтобы делиться своим мастерством с детьми. Ребята учатся  «правилам кухни», развивают моторику и творческое мышление, а дома радуют своих родителей кондитерскими изделиями собственного приготовления.

Развивать свое дело Анне Климченковой помогает Центр «Мой
Бизнес». Минувшим летом 2023 года Анна Климченкова приняла участие в образовательной программе «Бизнес-
планирование для социальных предпринимателей» и получила грант на развитие своей бизнес-идеи. Благодаря господдержке Анна докупила необходимое оборудование и оплатила за счет
грантовых средств часть арендных платежей. Это позволило ей взять на обучение большее количество детей.

Сейчас при поддержке Центра «Мой бизнес» для предпринимателя изготавливают брендированную сувенирную продукцию, необходимую для проведения мастер-классов.

- В Центре «Мой бизнес» мне оказали необходимые консультации, рассказали о мерах господдержки, помогли получить статус социального предприятия, а также
сопровождали на всех этапах в процессе получения гранта, – делится опытом Анна, - Благодаря господдержке я планирую реализовывать новые, более масштабные проекты.

Сегодня в Карелии 103 социальных предпринимателя, с 2021 года 70 из них получили грантовую поддержку от Министерства экономического развития Карелии, в том числе в этом году 22 предпринимателя.

Подробнее обо всех мерах поддержки можно узнать на официальном сайте центра, по телефону 8 (8142) 44-54-00 или в группе «ВКонтакте».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2023, 00:10
Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай
31.10.2023, 07:35
Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»
02.11.2023, 22:00
В России начал резко дорожать распространенный вид недвижимости
31.10.2023, 10:16
Мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом под Петрозаводском
04.11.2023, 12:21
Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО
02.11.2023, 10:05
Молодая женщина погибла в страшном ДТП под Петрозаводском

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Почти миллион рублей жители Петрозаводска сэкономили на поездках в транспорте за один месяц
25.10.2023 14:39
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.