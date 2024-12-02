Сотрудница Института биологии Карельского научного центра РАН получит федеральный грант

Галина Жулай будет исследовать патологии печени.
Сотрудница лаборатории генетики Института биологии КарНЦ РАН Галина Жулай вошла в число победителей конкурса Российского научного фонда, сообщили в официальном паблике республики Карелия.
Как отметили в источнике, Галина получит грант на исследование патологии печени.
«Поздравляем с победой! Желаем успешной реализации проекта!», — написали в сообществе.
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