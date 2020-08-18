Предприниматель из Карелии пытается разобраться, что стало с теплотрассой, в которую он вложил свои деньги

Теплотрассу в Суоярви "построили" дважды?

Шесть лет назад частная компания "Сити Сервис" построила в карельском городе Суоярви котельную и теплотрассу, которые должны были обеспечить теплом микрорайон под названием "Парк". По словам местного предпринимателя Игоря Яроховича, который являлся тогда учредителем компании, он вложил вместе со своим бизнес-партнером в этот проект около 9 миллионов рублей.

Однако теплоснабжением Суоярви компания "Сити Сервис" занималась всего один год. Республиканский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству решил отключить построенную компанией котельную, поскольку другая теплоснабжающая организация города – ООО "Питэр Пит" – захотела увеличить свои мощности, и вложенные частными инвесторами деньги, образно говоря, вылетели в трубу.

Игорь Ярохович махнул на суоярвскую котельную рукой и переключился на другие проекты. Но каково же было удивление бизнесмена, когда он узнал, что проложенная на его деньги теплотрасса находится в пользовании государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго", которое в прошлом году стало единым поставщиком тепловой энергии для нескольких районов республики. Причем, эта теплотрасса досталась "Карелкоммунэнерго" в "наследство" от прежнего единого поставщика – ООО "Карелэнергоресурс", которое является дочерней компанией "Корпорации развития Республики Карелия".

Игорь Ярохович обратился в правоохранительные органы, а что из этого получилось, читайте в статье "Теплотрасса с сюрпризом".