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Предприниматель из Карелии пытается разобраться, что стало с теплотрассой, в которую он вложил свои деньги

Новости. Экономика
11:50, 19 Августа 2020
фото: ©Игорь Ярохович для Столицы на Онего
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Теплотрассу в Суоярви "построили" дважды?

Шесть лет назад частная компания "Сити Сервис" построила в карельском городе Суоярви котельную и теплотрассу, которые должны были обеспечить теплом микрорайон под названием "Парк". По словам местного предпринимателя Игоря Яроховича, который являлся тогда учредителем компании, он вложил вместе со своим бизнес-партнером в этот проект около 9 миллионов рублей.

Однако теплоснабжением Суоярви компания "Сити Сервис" занималась всего один год. Республиканский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству решил отключить построенную компанией котельную, поскольку другая теплоснабжающая организация города – ООО "Питэр Пит" – захотела увеличить свои мощности, и вложенные частными инвесторами деньги, образно говоря, вылетели в трубу.

Игорь Ярохович махнул на суоярвскую котельную рукой и переключился на другие проекты. Но каково же было удивление бизнесмена, когда он узнал, что проложенная на его деньги теплотрасса находится в пользовании государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго", которое в прошлом году стало единым поставщиком тепловой энергии для нескольких районов республики. Причем, эта теплотрасса досталась "Карелкоммунэнерго" в "наследство" от прежнего единого поставщика – ООО "Карелэнергоресурс", которое является дочерней компанией "Корпорации развития Республики Карелия".

Игорь Ярохович обратился в правоохранительные органы, а что из этого получилось, читайте в статье "Теплотрасса с сюрпризом".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-08-19 13:36:22
Хе Хе вот такое жульё у нас работает , всё воруют и теплотрассы тоже .
Leopol'd
2020-08-19 13:50:50
Сеня, не оскорбляйте нового. Ведь он здесь власть...
кир
2020-08-19 13:25:23
Это Россия, сынок. Хорошо, что не убили. Да потому, что правды не искал.
Прэсли
2020-08-19 12:22:20
Вкладываться в жуликов? Видать урок хороший получил!?!
zanoza
2020-08-19 12:18:29
Украло "Карелкоммунэнерго" частную теплотрассу и все дела, а "Карелэнергоресурс" здесь ни при чём т.к. оно арендовало имущество, для оказания услуг по теплоснабжению, всё у того же "Карекоммунэнерго". Все следы ведут именно в ГУП "Карел коммунэнерго", потому и правоохранительные органы ведут себя крайне осторожно, не хотят конфликта с региональной властью.
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