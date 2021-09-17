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Предприниматель в Петрозаводске рискует потерять свободу за то, что не выплатил зарплату увольнявшемуся работнику

Новости. Общество
12:30, 18 Сентября 2021
фото: © bashinform/Андрей Старостин

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в городе Петрозаводске, при осуществлении коммерческой деятельности не выплатило работнику заработную плату, полагающуюся при увольнении, при этом имело возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 134 тысячи рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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