Предпринимателей Петрозаводска хотят привлечь к благоустройству города

Народные избранники предложили выделить на решение проблемы дополнительные средства и усилить взаимодействие с представителями бизнеса.

В Петросовете состоялось совместное заседание рабочей группы по изменению правил благоустройства, а также постоянных комиссий по ЖКХ и экономике. На нем депутаты и сотрудники мэрии обсудили ситуацию с содержанием городских объектов благоустройства.

Обсуждение темы еще в июне инициировали члены рабочей группы по изменению правил благоустройства. Тогда народные избранники обратили внимание чиновников на то, что в Петрозаводске за последний год ухудшилось состояние многих объектов благоустройства, в частности ряда спортивных и детских площадок.

С докладом о текущем положении дел выступила руководитель городского управления экологии и благоустройства Анна Дудырина. По ее словам, в 2018 году на содержание объектов благоустройства в Петрозаводске выделено чуть больше 40 млн рублей. По оценкам сотрудников профильного управления, на эти цели ежегодно требуется тратить в несколько раз больше средств.

В результате, отметила Дудырина, городские власти не в силах в полной мере обеспечить содержание огромного количества объектов, расположенных в разных районах Петрозаводска. В комитете финансов при этом подчеркивают, что средства выделяются с учетом необходимости обеспечивать финансирование других важных направлений – в частности, социальной сферы и ремонта дорог.

По мнению Анны Дудыриной, улучшить ситуацию могла бы передача содержания объектов благоустройства в ведение муниципального предприятия или учреждения. Такой подход практикуется во многих городах России.

Депутаты предложили свои варианты решения проблемы. Так, Павел Сандберг призвал городскую администрацию более активно взаимодействовать с представителями бизнеса, которые могли бы за свой счет содержать объекты благоустройства, расположенные рядом с местами их присутствия. Кроме того, депутат предложил в первую очередь решать локальные проблемы, на что в городском бюджете можно найти средства уже сейчас, и лишь затем переходить к решению более глобальных вопросов.

В результате участники заседания рекомендовали сотрудникам мэрии найти дополнительные средства на содержание объектов благоустройства (работы в этих рамках сможет выполнить муниципальная "Служба заказчика"), а также рассмотреть конкретные варианты привлечения предпринимателей к решению проблемы. О результатах чиновники отчитаются на следующем заседании рабочей группы.