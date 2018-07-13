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Новости. Политика
10:33, 13 Июля 2018

Предпринимателей Петрозаводска хотят привлечь к благоустройству города

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Народные избранники предложили выделить на решение проблемы дополнительные средства и усилить взаимодействие с представителями бизнеса.

В Петросовете состоялось совместное заседание рабочей группы по изменению правил благоустройства, а также постоянных комиссий по ЖКХ и экономике. На нем депутаты и сотрудники мэрии обсудили ситуацию с содержанием городских объектов благоустройства.

Обсуждение темы еще в июне инициировали члены рабочей группы по изменению правил благоустройства. Тогда народные избранники обратили внимание чиновников на то, что в Петрозаводске за последний год ухудшилось состояние многих объектов благоустройства, в частности ряда спортивных и детских площадок.

С докладом о текущем положении дел выступила руководитель городского управления экологии и благоустройства Анна Дудырина. По ее словам, в 2018 году на содержание объектов благоустройства в Петрозаводске выделено чуть больше 40 млн рублей. По оценкам сотрудников профильного управления, на эти цели ежегодно требуется тратить в несколько раз больше средств.

В результате, отметила Дудырина, городские власти не в силах в полной мере обеспечить содержание огромного количества объектов, расположенных в разных районах Петрозаводска. В комитете финансов при этом подчеркивают, что средства выделяются с учетом необходимости обеспечивать финансирование других важных направлений – в частности, социальной сферы и ремонта дорог.

По мнению Анны Дудыриной, улучшить ситуацию могла бы передача содержания объектов благоустройства в ведение муниципального предприятия или учреждения. Такой подход практикуется во многих городах России.

Депутаты предложили свои варианты решения проблемы. Так, Павел Сандберг призвал городскую администрацию более активно взаимодействовать с представителями бизнеса, которые могли бы за свой счет содержать объекты благоустройства, расположенные рядом с местами их присутствия. Кроме того, депутат предложил в первую очередь решать локальные проблемы, на что в городском бюджете можно найти средства уже сейчас, и лишь затем переходить к решению более глобальных вопросов.

В результате участники заседания рекомендовали сотрудникам мэрии найти дополнительные средства на содержание объектов благоустройства (работы в этих рамках сможет выполнить муниципальная "Служба заказчика"), а также рассмотреть конкретные варианты привлечения предпринимателей к решению проблемы. О результатах чиновники отчитаются на следующем заседании рабочей группы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Timofey V.
2018-07-13 12:01:48
Задача бизнеса - платить налоги. А задача власти - эффективно тратить. Бизнесу у нас так круто, что есть куча денег на улицу в буквальном и переносном смысле? Круто в очередной раз переложить не на свои плечи.
Мизантроп
2018-07-13 11:07:35
Обычный процесс в современной России - все потихоньку разваливается.
Беня
2018-07-13 11:14:11
Мизантроп, шо делать, к нам неумолимо и неотвратимо приближается небесная ось.... :)
кир
2018-07-13 10:59:00
Их надо привлечь к уголовной ответственности за расклейку объявлений о купле рогов, лечении от алкоголизма и грузоперевозках. Сразу чище станет. Но вы не способны просто работать. Гнилая цивилизация врунов.
Беня
2018-07-13 11:17:55
Правильнее сказать лицемеров. Времена нынче настолько суровы, шо на голом вранье далеко не уедешь :)
Беня
2018-07-13 10:52:30
А не тот ли это сценарий, из-за которого "покатился баллон" на мадам Ковтун из Мурманска?
Гость
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