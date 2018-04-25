Предприниматели из Сан-Франциско и Лондона расскажут петрозаводчанам, как вести успешный бизнес

Предприниматели из Сан-Франциско и Лондона расскажут участникам стартап-школы Red Lamp в Петрозаводске, как вести успешный бизнес. Занятия в школе бесплатные.

Занятия в стартап-школе Red Lamp начинаются 29 апреля. Тренинги, мастер-классы и интенсивы готовят бизнесмены, маркетологи, специалисты по рекламе и продажам из Петрозаводска, Москвы, Сан-Франциско и Лондона, рассказали организаторы.

"Участники школы узнают, как проанализировать рынок и найти конкурентов, как подготовить лендинг и разработать дизайн продукта, как выстроить работу в отделе продаж и защитить свой бизнес. Рекомендации по развитию бизнес-идей участники школы Red Lamp смогут получить бесплатно", - сказано в анонсе мероприятия.

Прийти на занятия стартап-школы может любой начинающий предприниматель, желающий развить свою бизнес-идею. Подробности – в паблике школы.