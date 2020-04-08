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Предприниматели могут обратиться за помощью в "Деловую Россию"

Новости. Общество
16:45, 08 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Общественная организация готова оказать правовую и консультативную поддержку малому и среднему бизнесу.

Александр Калько, председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия":

- Сегодня, в тяжелое для экономики время, федеральное правительство и руководство Республики Карелия принимают решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Но возникают трудности – как объективного, так и субъективного характера. Иногда предпринимателям не хватает знаний и опыта, чтобы разобраться в многочисленных правовых актах. Бывает также, что элементарно недорабатывают чиновники.

"Деловая Россия" открывает собственную "горячую линию". Если вы – предприниматель, пострадавший от сложившейся ситуации, но либо не знающий, на какие меры поддержки можете рассчитывать, либо вы столкнулись с непониманием со стороны органов власти или конкретных чиновников, пишите нам на электронный адрес deloroskarelia@gmail.com .

Ваше обращение будет оперативно рассмотрено, при необходимости мы направим нужные запросы и постараемся решить проблему. Кроме того, вы можете получить бесплатную юридическую консультацию. 

О предложениях "Деловой России" вы можете прочитать здесь.

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