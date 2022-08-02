Предпринимателям Карелии придется объяснить, почему они против новых обязательств перед работниками

Коммерческие организации Карелии, которые не захотели присоединиться к новому соглашению, предложенному правительством и профсоюзами, должны мотивировать свое решение.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия» сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова. Она прокомментировала трехстороннее соглашение между Союзом промышленников и предпринимателей, профсоюзами и правительством, где прописаны новые обязательства бизнеса.

Предприятия обязаны выплачивать работникам северные надбавки с первого дня работы, платить работниками в случае простоя 2/3 от МРОТ и предоставлять дополнительные льготы донорам.

Эти обязательства автоматически распространяются на членов Союза, а те организации, которые в него не входят, должны представить мотивированный отказ.

«Не хочет, не хочет, а именно мотивированный отказ, почему он принял решение не присоединяться к этому соглашению. В этом случае мотивированный отказ будет рассматриваться. Если такого отказа не поступило, то работодатель считается по истечение 30 дней после опубликования соглашения присоединившимся к этому соглашению и обязан соблюдать его требования», — пояснила руководитель Управления.