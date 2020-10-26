Предпринимателям Карелии расскажут, как успешно торговать в интернете

Сегодня в 10.00 стартует онлайн-семинар "Как успешно продавать в интернете?", сообщает Минэк Карелии.

Лучшие тренеры и практики онлайн-площадок поделятся опытом с карельскими предпринимателями.

"Сегодня опытные тренеры поделятся опытом и дадут практические советы. Те, кто активно ведут торговлю на интернет-площадках: специалисты Wildberries и "Сделано в Карелии", расскажут и научат продажам в интернете", - сообщил Минэк.

Посмотреть семинар можно онлайн по ссылке .

По всем вопросам можно обратиться к организатору Наталье Багровой: 8 (921) 463-63-89.