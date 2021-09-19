Председатель Общественной Палаты Карелии прокомментировала итоги выборов

Любовь Кулакова отметила колоссальную открытость и использование новых форматов.

В Карелии подведены предварительные итоги трехдневного голосования. 17, 18 и 19 сентября жители республики выбирали своего представителя в Государственной Думе и новый состав регионального законодательного Собрания.

Оценивая, опубликованные на этот час результаты выборов, председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова, подчеркнула, что лучшие результаты показали партии, которые активно заявляли о себе в последнее время.

«Если говорить о результатах, то они корреспондируются с теми тенденциями, которые наблюдаются в целом по стране. Большинство голосов на выборах в Госдуму набрала «Единая Россия», по Карелии сейчас Избирком дает цифру 31, 69%. Аналогичная картина по результатам голосования в Законодательное собрание республики - 28,96%. Также присутствуют КПРФ – 16,91% , «Справедливая Россия – За Правду» – 12,81%, ЛДПР – 9,86 % и «Яблоко» – 8,54%. Я – оптимист, и думаю, что такой баланс интересов даст положительный результат для дальнейшей работы по улучшению качества жизни россиян».

На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по Карельскому одномандатному округу№17 лидирует Валентина Пивненко. За нее проголосовали 27,69% избирателей.

«Хочу поздравить Валентину Николаевну Пивненко, набравшую большинство голосов в Госдуму с таким результатом. Она сама говорила, что ее депутатская карьера – это дело всей жизни по поддержке и развитию Карелии».

Также Любовь Кулакова отметила, что прошедшие выборы имели колоссальную открытость. Во всех регионах РФ велось видеонаблюдение за ЦИК и УИК, в Петрозаводске все три дня работал Центр Общественного наблюдения»

«Подавляющее большинство избирателей проголосовало на участках, оснащенных видеонаблюдением, кроме того, это были первые выборы с участием общественных наблюдателей. Мы были абсолютно открыты, быстро реагировали на все ситуации, которые возникали на избирательных участках. Эта практика очень хорошо себя зарекомендовала для того, чтобы обеспечить легитимность выборов».

Еще одним новым инструментом избирательной системы Любовь Кулакова назвала электронное голосование, которое использовалось в нескольких регионах, и выразила уверенность, что в будущем такой формат будет использоваться чаще.