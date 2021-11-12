Председатель Петросовета Надежда Дрейзис провела прием граждан

Проблемы, с которыми обратились горожане, традиционно касалась жилищно-коммунальной сферы, сообщили в горсовете Петрозаводска.

Председателя Петрозаводского городского Совета, депутата по округу № 12 Надежды Дрейзис провела прием граждан по личным вопросам 25 ноября.

Так, жительницы дома № 33б по пр. Ленина на встрече подняли вопрос капитального ремонта жилого фонда. Петрозаводчанки рассказали, что их 16-квартирный дом был построен еще в 1940 году, но за период 80-ти лет эксплуатации никогда основательно не ремонтировался. По последней информации, объект включен в программу капитального ремонта на 2023 год. При этом постоянно рассматривается возможность признания данного МКД аварийным, с чем сами жильцы не согласны.

Опираясь на результаты экспертизы, собственники убеждены, что в их случае можно ограничиться проведением аварийно-восстановительных работ. Недавно граждан уведомили о том, что часть из ранее запланированных в смете ремонтных мероприятий на общую сумму 6 млн рублей не входят в утвержденный перечень, поэтому выполнить их за счет средств, собранных на капремонт, невозможно. В связи с этим собственникам предложено изыскать возможность оплатить большую часть работ и найти подрядчика самостоятельно.

«При этом информации о том, какие конкретно аварийные работы планируется выполнить на указанную многомиллионную сумму, нам так и не предоставили. Мы обратились в Минстрой Карелии, где нам сообщили, что если объект уже попал в программу, то работы в полном объеме должны быть выполнены из средств капремонта. Получается какой-то замкнутый круг. Одни говорят одно, другие — другое. К тому же большая часть жителей нашего дома — пенсионеры, у которых нет финансовой возможности собрать недостающие средства. В итоге мы находимся в подвешенном состоянии и не понимаем, что происходит», — рассказали женщины.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис внимательно выслушала заявительниц и пообещала разобраться в ситуации.

«Вопрос взят на депутатский контроль. Обратимся в Комитет ЖКХ администрации Петрозаводска за разъяснениями по данному случаю. На данном этапе необходимо определиться, как правильно поступить и какие действия необходимо предпринять, чтобы найти выход из этой непростой ситуации», — подчеркнула спикер городского Совета.

На проблему некачественной уборки двора и подъезда в ходе приема обратила внимание жительница дома № 28 по улице Красной. Петрозаводчанка пожаловалась, что жители соседнего дома складируют на общей придомовой территории крупногабаритный мусор и бытовые отходы, которые вывозятся только после ее жалоб в жилконтроль. Кроме того, обслуживающая организация не выполняет уборку подъезда и мероприятия по дератизации внутридомовых помещений.

Многочисленные обращения заявительницы по данным проблемам во всевозможные инстанции положительного результата не дали. Отчаявшись, женщина приняла решение попросить помощи у председателя Петросовета.

Спикер Петрозаводского городского Совета, депутат по избирательному округу № 12 Надежда Дрейзис дала поручение подготовить соответствующие запросы в профильные подразделения администрации карельской столицы. Вопрос также взят на контроль.