Председатель Союза писателей Карелии пожалела, что у нее не было экзоскелета

Председатель карельского отделения Союза писателей Карелии Елена Пиетиляйнен похвалила специальный аппарат для пациентов, которые не могут сами ходить — он появился в одной из больниц республики.

Свой отзыв она оставила на странице главы Карелии Артура Парфеничкова под его постом о приобретении экзоскелета для отделения реабилитации Пряжинской районной больницы.

По его словам, раньше жители республики были вынуждены ездить за такой высокотехнологичной помощью в Санкт-Петербург или Москву.

«Замечательно! Мне бы такой год назад! Но его и в Санкт- Петербурге не было даже в одной из лучших клиник в отделении травматологии. Дай Бог, чтобы мне никогда не пригодился, но помог тем людям, кто в нем нуждается. Хорошо, что Карелия шагает впереди сама!», — написала Пиетиляйнен.