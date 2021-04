Предсказан новый дефицит смартфонов

Ограничение поставок процессоров для электроники сохранится и в 2022 году, что повлияет на дефицит гаджетов.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gadgets 360.

Представители компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) заявили, что предпринимают все возможное, чтобы повысить производительность своих заводов. Крупнейший в мире производитель микросхем рассказал, что расширяет мощности и работает над поддержанием разумных цен на свою продукцию. «Мы приобрели землю и оборудование и начали строительство новых объектов», — сообщил руководитель TSMC Си Си Вэй (C. C. Wei).

Подобная мера была предпринята из-за того, что в компании ожидают сохранения дефицита на рынке полупроводников. Аналитики корпорации предсказывают, что нехватка процессоров сохранится и в 2022 году. Ранее похожий прогноз высказал руководитель Intel Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger). Топ-менеджер предсказал, что дефицит продлится еще как минимум пару лет.

С дефицитом процессоров связывают нехватку гаджетов, начиная от смартфонов и заканчивая автомобилями. В частности, TSMC предсказывает со следующего квартала острую нехватку компонентов для производства электрокаров.

При этом в компании отметили хорошую финансовую ситуацию. Из-за дефицита и огромного количества заказов в первом квартале рост прибыли превзошел ожидания рынка и составил 19,4 процента. Чистая прибыль TSMC за январь-март составила 4,93 миллиарда долларов по сравнению со средним показателем в 4,72 миллиарда долларов.

Несмотря на расширение и увеличение производства, из-за пандемии корпорация продолжит выпускать ограниченное количество процессоров. TSMC является партнером Apple и других производителей электроники.

В начале апреля российские эксперты предсказали рост цен на рынке смартфонов. Удорожание телефонов связывают с дефицитом полупроводников, из-за которого компании не успевают удовлетворять спрос потребителей, инфляцией, изменением курса валют, резко подскочившим спросом на гаджеты.