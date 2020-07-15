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Представители завода "Ягоды Карелии" опровергли информацию о ненадлежащем качестве продукции

Новости. Общество
17:06, 16 Июля 2020
фото: © "Ягоды Карелии"
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Завод "Ягоды Карелии" прошел ежегодный аудит качества.

На днях в одном из карельских сетевых изданий появилась информация, касающаяся завода "Ягоды Карелии". В новости со ссылкой на анонимный источник рассказывается, что якобы "в продукции "Ягоды Карелии", похоже, найдены запрещенные вещества, и в ближайшее время в крупнейших торговых сетях может быть приостановлена продажа данных товаров".

Между тем, завод "Ягоды Карелии" – один из лидеров по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов – прошел очередной ежегодный аудит компании SGS по стандарту FSSC22000, а это – самое передовое, что есть в области системы безопасности менеджмента качества. Эта схема сертификации в области пищевой безопасности признана организацией GFSI – Глобальной инициативой пищевой безопасности. Такой контроль качества предприятие успешно проходит уже в течение пяти лет. Об этом нашему изданию рассказал руководитель завода "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов.

- К сожалению, журналисты не обратились за комментарием непосредственно к нам, – сообщил руководитель завода "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов. – У нас несколько производственных линий, на них установлено новое оборудование мирового уровня. Мы проходим проверку на соответствие стандартам качества с завидной регулярностью. С проверками на завод регулярно приезжают представители компаний, которым мы поставляем продукцию. У завода заключены договоры на поставки с федеральными российскими и зарубежными торговыми сетями, которые также регулярно контролируют условия производства. Никаких претензий в наш адрес от них не поступало. А очередной аудит доказал, что мы по праву считаемся брендом Карелии.

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