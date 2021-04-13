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Преподавателям вузов Карелии предложили поработать переписчиками

Новости. Общество
08:05, 14 Апреля 2021
фото: сайт правительства Карелии
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Карелиястат набирает специалистов, которые будут работать переписчиками во время Всероссийской переписи населения.

Об этом сообшила врио главы Карелиястата Людмила Король на встрече с представителями министерства образования республики с участием руководителей профессиональных образовательных организаций Петрозаводска.

Участники встречи обсуждали возможность привлечения студентов в качестве переписчиков. 

"Ими могут стать не только студенты, но и преподаватели, сотрудники ваших учебных заведений", - сказала Людмила Король.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса её перенесли на апрель 2021 года, но потом было принято решение провести перепись осенью.

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