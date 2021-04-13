Преподавателям вузов Карелии предложили поработать переписчиками

Карелиястат набирает специалистов, которые будут работать переписчиками во время Всероссийской переписи населения.

Об этом сообшила врио главы Карелиястата Людмила Король на встрече с представителями министерства образования республики с участием руководителей профессиональных образовательных организаций Петрозаводска.

Участники встречи обсуждали возможность привлечения студентов в качестве переписчиков.

"Ими могут стать не только студенты, но и преподаватели, сотрудники ваших учебных заведений", - сказала Людмила Король.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса её перенесли на апрель 2021 года, но потом было принято решение провести перепись осенью.