Президент РФ Путин прибыл на Валаам

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Президент России Владимир Путин прибыл на остров Валаам в Карелии в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.
"Глава государства вновь посетил монастырь, который является одним из самых почитаемых в России", - сообщает РИА Новости.
Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.
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