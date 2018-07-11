Президент РФ Путин прибыл на Валаам

Президент России Владимир Путин прибыл на остров Валаам в Карелии в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

"Глава государства вновь посетил монастырь, который является одним из самых почитаемых в России", - сообщает РИА Новости.

Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.