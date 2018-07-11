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Новости. Политика
12:26, 11 Июля 2018
фото: ФОТО (архив) : пресс-служба президента РФ

Президент РФ Путин прибыл на Валаам

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Президент России Владимир Путин прибыл на остров Валаам в Карелии в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

"Глава государства вновь посетил монастырь, который является одним из самых почитаемых в России", - сообщает РИА Новости.

Путин регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-11 14:35:33
Фсе! Хана Трампу!
grigorjev
2018-07-11 14:25:21
Путин в большом долгу перед карелами. Уже 5 лет отвергает жалобы жителей республики. Год назад был в Петрозаводске, "железки" посмотрел, "точку" посетил... А карелов - испугался! Недавно Худилайнена орденом Дружбы наградил! Стыд-то где?Скажут - его "советники". Но Путин назначает СВОИХ советников и челядь... Вот и цветет на 1000-летней карельской земле - махровый колониализм...
User
2018-07-11 14:19:33
Богородица, не промахнись!
Fit G
2018-07-11 14:11:32
Путин В.В. : "Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент такого решения принято не будет! Я вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию, нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности - МОЖНО! Но НЕ УЩЕМЛЯЯ ИХ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ! Ещё раз повторяю: Я против увеличения возраста выхода на пенсию и для мужчин и для женщин!!!" МЫ ВСЕ ПОМНИМ, А СЛОВО ДЕРЖАТЬ НУЖНО.
Свой человек
2018-07-11 13:44:19
Пока Путин отдыхает на Валааме, наш губер приваживает очередного чудо-инвестора с сомнительной репутацией. Подробности - тут: https://vk.com/wall-59517317_139648
Valentina Vonti
2018-07-11 13:05:38
Грехи за молить перед встречей с Трампом в Финляндии и "Кускину Мать"-показать ,как заживет Европа и США.
Orava
2018-07-11 12:55:44
приперся кого не ждали
Кирюха непутёвый
2018-07-11 12:55:04
Может что бог подскажет важное , да и заживем по-нормальному .
Гость
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