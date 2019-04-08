"При Интернет-голосовании на порядок вырастет возможность для подкупа избирателей"

Эксперимент с проведением Интернет-голосования на выборах уже сейчас вызывает массу вопросов.

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий проведение на выборах депутатов Московской городской думы в сентябре этого года эксперимента по электронному Интернет-голосованию.

Введение в избирательный процесс новых форм голосования допустимо исключительно при наличии высокой степени доверия общества к избирательной системе. В российских условиях это предполагает искоренение порочных практик вмешательства в избирательный процесс. Сегодня Интернет-голосование не вызывает должного доверия, и его поспешное внедрение на выборах в Московскую городскую думу может породить недоверие к результатам выборов и негативно отразиться на легитимности избранных депутатов.

Существует ряд неразрешенных проблем Интернет-голосования, которые, очевидно, не будут устранены до выборов 8 сентября 2019 года, поскольку требуют как технологических решений, так и достижения определенного компромисса при разрешении противоречия между тайной голосования и возможностью проверки целостности голосования, между прозрачностью и защищённостью.

К сожалению, при Интернет-голосовании более остро, чем при обычном, встанут проблемы административного принуждения и подконтрольности голосования, с которыми избиратели сталкиваются в ходе выборов во многих регионах страны и с которыми не удаётся эффективно бороться. Также на порядок увеличиваются возможности для подкупа избирателей.

Следует иметь ввиду и то, что Интернет-голосование в зарубежных странах применяется крайне редко, а в некоторых странах от него отказываются. Там, где оно применяется, например, – в Швейцарии, параллельно проходит тщательное общественное обсуждение. Проводится публичное тестирование системы Интернет-голосования, с открытым привлечением специалистов со всего мира и выплатой крупных вознаграждений тем, кто сможет манипулировать голосами, считывать данные бюллетеней, нарушать тайну голосования, выводить из строя или обходить системы безопасности, работающие на защиту голосов избирателей.

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