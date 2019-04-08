"При Интернет-голосовании на порядок вырастет возможность для подкупа избирателей"
Новости по теме
Эксперимент с проведением Интернет-голосования на выборах уже сейчас вызывает массу вопросов.
В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий проведение на выборах депутатов Московской городской думы в сентябре этого года эксперимента по электронному Интернет-голосованию.
Введение в избирательный процесс новых форм голосования допустимо исключительно при наличии высокой степени доверия общества к избирательной системе. В российских условиях это предполагает искоренение порочных практик вмешательства в избирательный процесс. Сегодня Интернет-голосование не вызывает должного доверия, и его поспешное внедрение на выборах в Московскую городскую думу может породить недоверие к результатам выборов и негативно отразиться на легитимности избранных депутатов.
Существует ряд неразрешенных проблем Интернет-голосования, которые, очевидно, не будут устранены до выборов 8 сентября 2019 года, поскольку требуют как технологических решений, так и достижения определенного компромисса при разрешении противоречия между тайной голосования и возможностью проверки целостности голосования, между прозрачностью и защищённостью.
К сожалению, при Интернет-голосовании более остро, чем при обычном, встанут проблемы административного принуждения и подконтрольности голосования, с которыми избиратели сталкиваются в ходе выборов во многих регионах страны и с которыми не удаётся эффективно бороться. Также на порядок увеличиваются возможности для подкупа избирателей.
Следует иметь ввиду и то, что Интернет-голосование в зарубежных странах применяется крайне редко, а в некоторых странах от него отказываются. Там, где оно применяется, например, – в Швейцарии, параллельно проходит тщательное общественное обсуждение. Проводится публичное тестирование системы Интернет-голосования, с открытым привлечением специалистов со всего мира и выплатой крупных вознаграждений тем, кто сможет манипулировать голосами, считывать данные бюллетеней, нарушать тайну голосования, выводить из строя или обходить системы безопасности, работающие на защиту голосов избирателей.
Подробнее читайте здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии