Прибывший в Карелию блогер Варламов забрался на Преображенскую церковь на острове Кижи (ФОТО)

Илья Варламов приехал в Карелию и разместил первые посты в соцсети: блогер уже посетил остров Кижи и выполнил утреннюю пробежку по Петрозаводску.

Илья Варламов посетил остров Кижи. Там блогер сделал селфи с высоты Преображенской церкви. Снимок опубликован в инстаграме автора. "Высоко сижу!", - прокомментировал его блогер.

Также Варламов рассказал об утренней пробежке по Петрозаводску и посещении карельской Долины зайцев.

Напомним, Илья Варламов прибыл в Карелию в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция запланирована для пиара республики.