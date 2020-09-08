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Прибывший в Карелию блогер Варламов забрался на Преображенскую церковь на острове Кижи (ФОТО)

Новости. Общество
09:42, 09 Сентября 2020
фото: Илья Варламов
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Илья Варламов приехал в Карелию и разместил первые посты в соцсети: блогер уже посетил остров Кижи и выполнил утреннюю пробежку по Петрозаводску.

Илья Варламов посетил остров Кижи. Там блогер сделал селфи с высоты Преображенской церкви. Снимок опубликован в инстаграме автора. "Высоко сижу!", - прокомментировал его блогер.

Также Варламов рассказал об утренней пробежке по Петрозаводску и посещении карельской Долины зайцев.

Напомним, Илья Варламов прибыл в Карелию в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция запланирована для пиара республики. 

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Комментарии

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кир
2020-09-09 10:05:28
А нужен ли здесь он?
Изя
2020-09-09 10:16:58
Твоё то какое собачье дело ??? Спи дальше . синюха :)
кир
2020-09-09 10:33:18
Изя, собака лает - ветер носит. Плохо тебе с похмелья, идиот.
елпидифор
2020-09-09 09:45:22
Карелия может спать спокойно: она в надежных руках!
Гость
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