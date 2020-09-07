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Блогер Илья Варламов в среду приедет в Карелию

Новости. Общество
12:34, 07 Сентября 2020
фото: youtube.com / varlamov
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Топовый российский блогер Илья Варламов посетит республику Карелия в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов.

Илья Варламов приедет в Карелию девятого сентября, в среду. Известный блогер станет участником ранее анонсированного пресс-тура. Об этом сообщил источник "Столицы на Онего".

Программа визита Варламова держится в секрете. В частности, "Столице на Онего" не удалось получить ее подробностей у организаторов, встречающих гостя, - компании "Калева тур".

Известно, что в Карелии Илья Варламов пробудет до 11 сентября.

Напомним, ранее на сайте госзакупок были опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Акция запланирована для пиара республики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-07 13:54:32
Что же не приехать за 4,5 млн.руб.
Juniper59
2020-09-07 13:12:57
Интересно: тотальное враньё - это принцип работы нынешних административных структур?
Сначала: надо организовать пресс-тур.
Потом: по набору параметров подходит только Варламов, но расчёт делался вовсе не под него.
Дальше: пресс-тур отменён.
Теперь: Варламов приедет на пресс-тур, анонсированный ранее (и отменённый впоследствии).

Покажите ему новенькие городские лестницы без пандусов. Он будет в восторге.
новый
2020-09-07 13:12:45
Научит местечковую либерастню Родину любить.
asusls
2020-09-07 13:05:25
Придется отгул на работе брать.
Гость
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