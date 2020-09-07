Блогер Илья Варламов в среду приедет в Карелию

Топовый российский блогер Илья Варламов посетит республику Карелия в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов.

Илья Варламов приедет в Карелию девятого сентября, в среду. Известный блогер станет участником ранее анонсированного пресс-тура. Об этом сообщил источник "Столицы на Онего".

Программа визита Варламова держится в секрете. В частности, "Столице на Онего" не удалось получить ее подробностей у организаторов, встречающих гостя, - компании "Калева тур".

Известно, что в Карелии Илья Варламов пробудет до 11 сентября.

Напомним, ранее на сайте госзакупок были опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Акция запланирована для пиара республики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.