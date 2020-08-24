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Организаторы "звездного пресс-тура" заплатят за визит в Карелию Варламова, Собчак или Соловьева 4,8 млн рублей

Новости. Общество
10:06, 25 Августа 2020
фото: varlamov.ru
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Организаторы пресс-тура для блогеров и звезд журналистики в очередной раз подвели итоги по определению фирмы, организующей визит в республику известных медийных персон.

На сайте госзакупок опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Напомним, рекламная акция запланирована для пиара республики с соцсетях нанятыми звездами журналистики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей.

Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие с участием звезд за 4,8 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Off
2020-08-25 10:10:53
А зачем эти блохеры нужны здесь ? Что бы восхваливать Енерала ?
Гость
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