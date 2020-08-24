Организаторы "звездного пресс-тура" заплатят за визит в Карелию Варламова, Собчак или Соловьева 4,8 млн рублей

Организаторы пресс-тура для блогеров и звезд журналистики в очередной раз подвели итоги по определению фирмы, организующей визит в республику известных медийных персон.

На сайте госзакупок опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Напомним, рекламная акция запланирована для пиара республики с соцсетях нанятыми звездами журналистики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей.

Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие с участием звезд за 4,8 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".