Стало известно, когда установят каток на главной площади города

Подрядчика для монтажа конструкций ищут на аукционе.

Центр спортивной подготовки Карелии объявил аукцион на установку мобильного катка на главной площади города. Согласно документам, подрядчик должен будет установить каток в центре Петрзаводска до 22 декабря. Допускается выполнение работ досрочно.

Начальная цена аукциона — 4 143 898, 80 рублей. Будущий подрядчик должен будет смонтировать мобильный каток у Музыкального театра Карелии с перевозкой составляющих с Кургана и стадиона «Спартак».

Бесплатный каток устанавливают несколько лет подряд и он работает в центре города с конца декабря по конец марта.

Напомним, 40 ледовых катков будут работать в Карелии в новом зимнем сезоне.