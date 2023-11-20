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Стало известно, когда установят каток на главной площади города

Новости. Общество
09:36, 22 Ноября 2023
фото: © fxquadro / Freepik

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Подрядчика для монтажа конструкций ищут на аукционе.

Центр спортивной подготовки Карелии объявил аукцион на установку мобильного катка на главной площади города. Согласно документам, подрядчик должен будет установить каток в центре Петрзаводска до 22 декабря. Допускается выполнение работ досрочно.

Начальная цена аукциона — 4 143 898, 80 рублей. Будущий подрядчик должен будет смонтировать мобильный каток у Музыкального театра Карелии с перевозкой составляющих с Кургана и стадиона «Спартак».

Бесплатный каток устанавливают несколько лет подряд и он работает в центре города с конца декабря по конец марта.

Напомним, 40 ледовых катков будут работать в Карелии в новом зимнем сезоне.

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