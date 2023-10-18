40 ледовых катков будут работать в Карелии в новом зимнем сезоне

Они будут работать во всех районах, городских и муниципальных округах республики.

Ледовые площадки откроются в Сортавальском, Пряжинском, Калевальском, Беломорском, Пудожском, Олонецком, Медвежьегорском, Сегежском, Питкярантском, Кемском, Лоухском, Кондопожском, Лахденпохском, Муезерском, Прионежском районах, Суоярвском муниципальном округе и Костомукшском городском округе.

В Петрозаводске кататься на коньках можно будет в спортивном комплексе «Луми», у школы №11, школы №35, а также на территориях общего пользования на набережной Варкауса, 15а.

Как и годами ранее, заливка катков будет напрямую зависеть от погодных условий.

Всего в республике будет подготовлено порядка 40 ледовых площадок.